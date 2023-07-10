10 июля, 20:03,
обновлено 10 июля, 20:12

В Минцифры обсуждают, какие организации смогут использовать системы защиты от БПЛА

Государственная комиссия по радиочастотам утвердит порядок использования таких систем не ранее сентября 2023 года

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Минцифры России прорабатывает вопрос об организациях, которые получат возможность использовать системы борьбы с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА), сообщили ТАСС в пресс-службе министерства.

Сам порядок использования систем противодействия беспилотникам будет утвержден решением государственной комиссии по радиочастотам (ГКРЧ) - ее ближайшее заседание состоится не ранее сентября 2023 года. "Вопрос по уполномоченным организациям сейчас прорабатывается", - сообщили в министерстве.

В мае глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн сообщал, что министерство также разработает предложения по защите объектов критической информационной инфраструктуры от БПЛА. В начале того месяца, в связи с ночной атакой беспилотников на Кремль, он отмечал, что такие события требуют экстренной разработки и принятия комплекса законов, регламентирующих всю сферу беспилотного транспорта в РФ. 

Теги:
РоссияХинштейн, Александр Евсеевич
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