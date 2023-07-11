Авиакомпания S7 разрабатывает новый учебно-тренировочный самолет

Ожидается, что он будет четырехместным с двумя пассажирскими креслами и местами для командира и второго пилота

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Группа компаний S7 разрабатывает новый российский учебно-тренировочный самолет для обучения навыкам пилотирования. Об этом во вторник рассказал газете "Известия" акционер S7 Group Владислав Филев.

Отмечается, что новый самолет будет четырехместным с двумя пассажирскими креслами и местами для командира и второго пилота. Самолет планируется сделать из композитных материалов собственной лаборатории компании.

Самолет будет оснащен поршневым шестицилиндровым двигателем, который разрабатывается в Рыбинске, уточнили в авиакомпании.

Первый образец мотора для статических испытаний будет готов в течение двух ближайших месяцев, а прототип самолета в натуральную величину продемонстрируют осенью, сообщил представитель S7 газете.

Воздушное судно также будет предусмотрено для полетов в частных целях, разработка самолета ведется полностью на средства группы, уточнили в авиакомпании.