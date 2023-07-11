В России предложили расширить программу субсидирования найма молодежи на стажеров

Ректор РТУ МИРЭА Станислав Кудж считает, что нужно создать реестр Центрального Банка России "Компании будущего", в который войдут организации, активно включенные в стажировки будущих технических специалистов

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. РТУ МИРЭА предложил включить в программу субсидирования найма молодых соискателей практикантов и стажеров технических специальностей учреждений среднего профессионального и высшего образования. Соответствующее письмо ректора вуза Станислава Куджа на имя главы Роструда Михаила Иванкова, а также главы Росмолодежи Ксении Разуваевой имеется в распоряжении ТАСС.

"Для того чтобы стимулировать работодателей привлекать на свои производства стажеров, повышать уровень профессиональной подготовки будущих инженеров ФГБУ высшего образования "МИРЭА - Российский технологический университет" просит Вас рассмотреть возможность разработки и внедрения комплекса мер государственной поддержки и преференций для таких организаций. В частности, предлагается расширить программу субсидирования найма молодых безработных специалистов, предполагающую выплату организации трех МРОТ (минимальных размеров оплаты труда - прим. ТАСС): дополнить категорию граждан, на которых она распространяется, практикантами и стажерами технических специальностей учреждений среднего профессионального и высшего образования", - говорится в тексте письма.

Также Кудж предлагает создать реестр Центрального Банка России "Компании будущего". Предполагается, что в него войдут организации, активно включенные в стажировки будущих технических специалистов, и смогут претендовать на получение льготных кредитов для развития производства.

"В случае принятия эта инициатива позволит реализовать долгосрочную перспективу развития кадров критически важных для экономики и обороноспособности страны предприятий, восполнить дефицит практических знаний у будущих выпускников технических специальностей и в перспективе покрыть кадровый дефицит в промышленности", - отмечается в письме.

Программа субсидирования найма предусматривает денежную компенсацию расходов работодателям на частичную оплату при трудоустройстве отдельных категорий граждан, в том числе молодых людей в возрасте до 30 лет, тех, кто находится под риском увольнения, граждан, потерявших работу. Размер субсидии на трудоустроенного работника равен трем минимальным размерам оплаты труда, увеличенным на районный коэффициент и сумму страховых взносов. Денежные средства выплачиваются поэтапно. Первый платеж - через месяц после трудоустройства, второй - через три месяца, третий - через полгода.

Ситуация на рынке

По словам Куджа, Россия испытывает дефицит высококвалифицированных кадров, в том числе инженерных специальностей в сфере оборонно-промышленного комплекса, металлургии, производстве металлических изделий и заготовок, судо- и приборостроении, радиоэлектронной отрасли.

В письме отмечается, что в течение нескольких последних лет наблюдается снижение числа работодателей, инвестирующих в организацию стажировок. В 2021 году 82% опрошенных компаний проводили стажировки для студентов, в 2022 этот показатель снизился до 76%, а в 2023 году - до 62%. Рассказывая о причинах отказа от внедрения стажерских программ, 46% отметили, что не запускали их ранее и не планируют в ближайшее время. 33% сказали о трудностях привлечения стажеров, 21% упомянули об ограничениях бюджета, 18% отложили привлечение стажеров на более поздний срок, пояснил Кудж.

"Знаковой проблемой также является расхождение в ожиданиях работодателей и реальных компетенциях молодых выпускников с техническим образованием. Принципиально важно, чтобы на подготовку квалифицированных кадров работала не только система образования, но и промышленность, в том числе путем создания программ дополнительного образования, повышения квалификации, стажировки и точечного "взращивания" будущих работников", - рассказал он.