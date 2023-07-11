Посол РФ заявил о хороших перспективах работы в Ливии у российских нефтяных компаний

Айдар Аганин отметил, что в апреле Национальная нефтяная корпорация объявила об обнаружении нового нефтяного месторождения на блоке недалеко от Гадамеса

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Российские нефтяные компании имеют хорошие перспективы для работы в Ливии. Об этом заявил посол России в Ливии Айдар Аганин в интервью ТАСС.

Дипломат указал на хорошие перспективы для российских энергетических компаний в Ливии, комментируя информацию портала "Аль-Васат", в соответствии с которой Правительство национального единства Ливии объявило об отмене форс-мажора на нефте- и газодобывающих объектах в стране и призвало мировые нефтегазовые компании возобновить работы по разведке месторождений.

"Считаю, что перспективы очень неплохие. К тому же российская компания ПАО "Татнефть" вела работы по разведке месторождений в Ливии и в существующих условиях. Не в полную силу, конечно, а насколько позволяли обстоятельства. Благодаря этому в апреле этого года Национальная нефтяная корпорация объявила об обнаружении нового нефтяного месторождения на блоке недалеко от города Гадамес. В Ливии уже давно такого не происходило. Так что российские компании работают и будут работать в рамках своих контрактов", - отметил посол.

Он подчеркнул, что "какие-то изыскания сейчас пока проводить невозможно". "Стабилизация обстановки произошла не во всех уголках страны и не на все 100. Но надеемся, что уже в ближайшем будущем все это изменится к лучшему", - добавил глава российского диппредставительства.

Полный текст интервью читайте в 09:00 мск.