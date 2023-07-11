11 июля, 00:15
"Иннопром"

Стоимость электромобиля i-Sky может составить до 4 млн рублей

Александр Рюмин/ ТАСС
© Александр Рюмин/ ТАСС

Управляющий партнер "Моторинвеста" Андрей Резников отметил, что к концу августа машины начнут поступать в дилерские центры

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 июля. /ТАСС/. Стоимость электромобиля i-Sky российского бренда Evolute может составить до 4 млн рублей с учетом субсидий, сообщил ТАСС управляющий партнер "Моторинвеста" (производит Evolute) Андрей Резников в кулуарах выставки "Иннопром-2023".

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"Сложно сказать, но мы надеемся, что будет до 4 млн рублей с учетом субсидий, которые сейчас получают наши покупатели по программе кредитования, поддержки кредитных программ", - сказал он.

Резников уточнил, что продажи i-Sky начнутся в конце III квартала. "Мы хотели бы в конце третьего квартала начать уже продажи машин, произведенных в России на липецком заводе "Моторинвест" и, соответственно, уже четвертый квартал - это полномасштабные продажи по всей сети", - сказал он.

Управляющий партнер "Моторинвеста" добавил, что к концу августа машины начнут поступать в дилерские центры.

На российском рынке представлены две модели электрокаров Evolute - седан i-Pro и кроссовер i-Joy. С момента начала продаж в октябре 2022 года компания реализовала более 1,1 тыс. электромобилей. 

Теги:
Россия"Иннопром"
© Информационное агентство ТАСС
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