В "Моторинвесте" анонсировали начало производства электромобиля i-Jet

Управляющий партнер компании Андрей Резников уточнил, что продажи этих машин должны стартовать в сентябре

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 июля. /ТАСС/. "Моторинвест" планирует начать производство электрокроссовера i-Jet под брендом Evolute в августе, а продажи - в сентябре. Об этом ТАСС сообщил управляющий партнер компании Андрей Резников в кулуарах выставки "Иннопром-2023".

Кроме того, в конце III квартала "Моторинвест" планирует вывести на рынок семиместный минивэн под названием i-Van, тем самым снизив дефицит спроса в сегменте минивэнов.

"И у нас также выходит в августе модель i-Jet. <…> Начнется производство в августе, продажи, мы думаем, стартуют в сентябре", - сказал он.

Как уточнил Резников, электромобиль i-Jet представляет собой кроссовер класса D. По его словам, "это очень мощная машина" - кроссовер набирает разгон до 100 км/ч за 3,7 секунды, а мощность двигателя составляет более 500 лошадиных сил.

"Наверное, это будет самый быстро производимый серийно в России кроссовер на сегодняшний день, вообще за всю историю российского автопрома, тем более под национальным брендом Evolute", - добавил он.

На российском рынке представлены две модели электрокаров Evolute - седан i-Pro и кроссовер i-Joy.