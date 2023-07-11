"Моторинвест" планирует продать около 12 тыс. машин в 2024 году

Управляющий партнер компании Андрей Резников отметил, что в 2023 намерены реализовать около 7,5 тыс. автомобилей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 июля. /ТАСС/. Автопроизводитель "Моторинвест" планирует продать порядка 12 тыс. машин в 2024 году. Об этом ТАСС рассказал управляющий партнер компании Андрей Резников в кулуарах выставки "Иннопром-2023". В этом году компания рассчитывает реализовать около 7,5 тыс. авто.

"В этом году мы хотели бы продать около 7,5 тыс. машин в общей сложности. В следующем году около 12 тыс. машин", - сказал он.

По его словам, компания столкнулась с задержками по поставкам комплектующих, так как некоторые из них были санкционные и не могли импортироваться в Россию. По этой причине автопроизводитель задержал старт продаж новых моделей на три-шесть месяцев.

"Мы совместно с партнерами производили замену на других поставщиков и другие компоненты. <…> В итоге решены все вопросы также, как и адаптация к требованиям российской сертификации в части всех моделей", - отметил Резников.

"Моторинвест" производит российские электромобили Evolute, а также занимается официальным импортом китайских автомобилей бренда Voyah.

Всего с момента начала продаж в октябре 2022 года компания реализовала более 1,1 тыс. электромобилей Evolute. Также по итогам первого полугодия реализовано свыше 1 тыс. электромобилей и гибридов марки Voyah.