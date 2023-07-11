Ретейлер сообщил, что смартфоны с диагональю до 6 дюймов почти исчезли с российского рынка

Средняя диагональ приобретаемых россиянами телефонов в первом полугодии 2023 года достигла 6,55 дюйма, говорится в исследовании группы "М.Видео - Эльдорадо"

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Средняя диагональ смартфонов на российском рынке с 2019 года увеличилась почти на треть, и в настоящее время львиная доля продаж приходится на устройства с экраном от 6 дюймов, говорится в исследовании группы "М.Видео - Эльдорадо", с которым ознакомился ТАСС.

"Средняя диагональ приобретаемых россиянами смартфонов в первом полугодии 2023 года достигла 6,55 дюйма. Пятью годам ранее этот показатель равнялся 5,1 дюйма, что на 28% меньше. Отраслевым стандартом становится производство моделей с дисплеем от 6 дюймов", - отмечает ретейлер.

Так, если в 2019 году на смартфоны с экраном от 6 дюймов в России приходилось порядка 45% проданных устройств, в текущем году их доля уже превышает 95%.

"На рынке практически не осталось устройств с диагональю экрана до 6 дюймов (доля порядка 5% в текущем году против 55% в 2019 году)", - констатирует группа.

Руководитель департамента "Телеком" в группе "М.Видео - Эльдорадо" Сергей Уваров отметил, что действия, которые доступны на смартфоне - работа, развлечения, получение информации, общение, покупки, - комфортнее стало выполнять на большом безрамочном дисплее. При этом средний размер экрана в 6,5 дюйма - достаточно близок к минимальным размерам планшетов.

"Дальнейшему увеличению площади может способствовать проникновение складных смартфонов. Такие модели с двумя типами механизмов получают все большее распространение за счет развития ассортимента, выхода в этот сегмент новых брендов и появления более доступных вариантов", - добавил Уваров, слова которого приводит компания.

Предпочтения россиян

Согласно результатам опроса "М.Видео - Эльдорадо" (онлайн-опрос в июле 2023 года, 2 тыс. респондентов из РФ в возрасте 18-55 лет), 83% россиян считают размер экрана смартфона важным критерием и обращают на него внимание при выборе устройства. При этом 43% опрошенных считают, что размер смартфона должен соответствовать критерию удобства потребления контента и использования.

Кроме того, 40% респондентов полагают, что устройство должно хорошо лежать в руке, а для 17% важно, чтобы устройство помещалось в карман. Для 1% все предложенные критерии равноценны.

"Среди наиболее популярных повседневных задач, для которых используют возможности большого экрана смартфона, респонденты назвали просмотр видео и использование приложений, далее следует общение, чтение новостей и интернет-серфинг, среди популярных сценариев также рабочие задачи, игры, видеозвонки и чтение книг", - говорится в исследовании.