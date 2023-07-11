СТМ обсуждает с РЖД долгосрочный контракт на 10 лет

В этом году компания поставит "Российским железным дорогам" 60 вагонов новых электропоездов "Ласточка"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 июля. /ТАСС/. Компания "Синара - транспортные машины" (СТМ) обсуждает с холдингом "Российские железные дороги" долгосрочный контракт на 10 лет на поставку подвижного состава. Об этом сообщил ТАСС первый замгендиректора СТМ Антон Зубихин в кулуарах XIII международной промышленной выставки "Иннопром-2023".

"Ключевая сейчас история - это то, что [премьер-министр России] Михаил Владимирович Мишустин на стратегической сессии по развитию промышленности дал поручение правительству и РЖД заключить долгосрочные контракты на период до 2030-2035 годов с предприятиями транспортного машиностроения. И сейчас, на данный момент мы с "Российскими железными дорогами" обсуждаем долгосрочный контракт на 10-летний период. Это как раз основная история, которая создаст залог для серийного производства этих поездов (новых "Ласточек" - прим. ТАСС) и освоения новых видов поездов, новых видов изделий", - рассказал Зубихин.

В 2023 году СТМ поставит РЖД 60 вагонов новых электропоездов "Ласточка". Между компаниями подписан двухлетний контракт на поставку российских электропоездов.

В рамках XIII международной промышленной выставки "Иннопром-2023" холдинг "Синара - транспортные машины" представил опытный образец полностью отечественного скоростного электропоезда "Ласточка" серии ЭС104.