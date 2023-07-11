Инвестиции в страны Латинской Америки достигли рекордных $224 млрд в 2022 году

Объем вложений оказался на 55,2% выше показателя 2021 года

БУЭНОС-АЙРЕС, 11 июля. /ТАСС/. Объем прямых иностранных инвестиций в страны Латинской Америки и Карибского бассейна вырос в 2022 году на 55,2% и достиг рекордного показателя в $224,58 млрд. Такая оценка содержится в докладе Экономической комиссии для Латинской Америки и Карибского бассейна (ЭКЛАК), опубликованном в понедельник.

"В 2022 году в страны Латинской Америки и Карибского бассейна перевели 224,58 млрд долларов прямых иностранных инвестиций, что на 55,2% выше показателя 2021 года и представляет собой рекордный объем с момента начала ведения подсчета", - отмечают эксперты ЭКЛАК.

По их оценкам, больше всего инвестиций в 2022 году получила Бразилия (41% от общего объема). За ней следуют Мексика (17%), Чили (9%), Колумбия (8%), Аргентина (7%) и Перу (5%). В Центральной Америке лидером по полученным инвестициям была Коста-Рика, в Карибском бассейне - Доминиканская Республика. Более 50% иностранных вложений направлялось в сектор услуг, также наблюдался рост инвестиций в производство и добычу полезных ископаемых.

Больше всего инвестиций страны Латинской Америки получили от США (38%). На Евросоюз (без учета Нидерландов и Люксембурга) приходится 17%, на Китай - 3%.

По данным ЭКЛАК, до 2022 года объем прямых инвестиций в страны Латинской Америки и Карибского бассейна не превышал $200 млрд. "Динамика роста согласуется с восстановлением после пандемии, и неясно, останется ли она на том же уровне в 2023 году", - отметили эксперты.