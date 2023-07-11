В Саратовской области объем господдержки АПК за пять лет вырос почти на 50%

В 2023 году он составил 3,4 млрд рублей

САРАТОВ, 11 июля. /ТАСС/. Объем господдержки сферы агропромышленного комплекса (АПК) в Саратовской области за последние пять лет вырос почти на 50% и составил 3,4 млрд рублей в 2023 году. Об этом ТАСС сообщил зампред правительства - министр сельского хозяйства региона Роман Ковальский.

"В 2023 году на развитие АПК области утверждено 3,4 млрд рублей. Объем государственной поддержки ежегодно растет. К 2019 году рост объема господдержки составил 48%. На счета сельхозпроизводителей в этом году уже перечислено 73% годовых объемов господдержки, что в 1,9 раза больше соответствующего периода прошлого года", - сказал глава министерства.

По его словам, увеличение финансирования положительно сказалось на эффективности сельхозтоваропроизводителей. Например, в 2022 году субсидии получили порядка 1 тыс. аграриев области. В частности, благодаря этому объем производства продукции сельского хозяйства по итогам года вырос на 13% по сравнению с предыдущим, превысив 262 млрд рублей. Объем налогов, поступивших от предприятий АПК в консолидированный бюджет области, составил 6,3 млрд рублей, что на 18,4% выше уровня 2021 года.

"Растет и число льготных кредитов, привлекаемых сельхозпроизводителями области в рамках механизма льготного кредитования. В 2022 году на развитие АПК области был привлечен 941 краткосрочный и инвестиционный кредит на сумму 21,7 млрд рублей, что выше 2019 года по количеству кредитов на 35%, а по сумме привлеченных кредитных средств рост в два раза к уровню 2019 года", - добавил Ковальский.

Он отметил, что в прошлом году на территории региона реализовывали 122 инвестиционных проекта АПК. В 2023 году в АПК области реализуются и планируются к реализации 130 инвестпроектов с общим объемом инвестиций почти 30 млрд рублей. По их итогам планируется создать 300 рабочих мест.