"Известия": налоговые долги компаний в 2022 году выросли до 2,5 трлн рублей

В пресс-службе Минфина газете сообщили, что увеличение задолженности по доходам в прошлом году не превышает роста поступлений

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Совокупная задолженность по налогам и сборам, налоговым санкциям, пеням, страховым взносам и процентам российских компаний в 2022 году выросла на 27,5%, до 2,5 трлн рублей. Об это во вторник сообщила газета "Известия" со ссылкой на заключение комитета Госдумы по экономической политике на исполнение бюджета за 2022 год.

Отмечается, что причиной роста являются отсрочка уплаты НДС отдельными компаниями, доначисления по налогу на прибыль организаций в результате налоговых проверок, неуплата текущих платежей юридическими лицами и платежей за использование природных ресурсов, особенно в части НДПИ (налог на добычу полезных ископаемых) на нефть.

"В условиях дефицита бюджета рост объема задолженности вызывает обеспокоенность комитета, - говорится в заключении комитета. - Следует при проведении налогового мониторинга прогнозировать риски возникновения задолженности по уплате налогов в отраслевом и региональном разрезе".

Увеличение задолженности по доходам в 2022 году не превышает роста поступлений, сообщили газете в пресс-службе Минфина. "При этом причины роста дебиторской задолженности в номинальном выражении во многих случаях являются "разовыми" и связаны со временным отражением в учете отдельных сумм", - сказали газете в ведомстве.