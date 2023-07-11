"Аврора" увеличит частоту полетов из Улан-Удэ до Красноярска и Хабаровска

Авиакомпания запустит дополнительные рейсы с 21 июля 2023 года

УЛАН-УДЭ, 11 июля. /ТАСС/. Авиакомпания "Аврора" увеличит частоту полетов из столицы Бурятии города Улан-Удэ до Красноярска и до Хабаровска. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского министерства по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства.

"С 21 июля авиакомпания "Аврора" запускает дополнительные рейсы по направлениям Улан-Удэ - Красноярск и Улан-Удэ - Хабаровск. Теперь совершить авиапутешествие по субсидированному тарифу в эти города можно будет еще и по понедельникам, пятницам и субботам", - уточнили в пресс-службе.

В настоящее время "Аврора" выполняет рейс Улан-Удэ - Красноярск два раза в неделю - по средам и воскресеньям. Рейс Улан-Удэ - Хабаровск - по вторникам и четвергам.

"С 21 июля рейсы станут практически ежедневными, - приводит пресс-служба слова министр по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Бурятии Александра Гоге. - При этом в рамках постановления правительства России №1172 купить субсидированный билет может любой житель России".

Так, полет в одну сторону из Улан-Удэ до Красноярска стоит 5,5 тыс. рублей, до Хабаровска - около 9,3 тыс. рублей.

Под флагманом единой дальневосточной авиакомпании летать будет авиакомпания "Россия". Выполняться рейсы будут самолетами Sukhoi Superjet.