Эксперт: большинство IT-специалистов после возвращения не хочет постоянно оставаться в РФ

Ведущий менеджер по персоналу компании BIA Technologies Татьяна Колпакова отметила, что многим из них понравился опыт удаленной работы

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Большинство вернувшихся из-за рубежа IT-специалистов не планируют оставаться в России на постоянной основе - многих устраивает удаленная работа за рубежом. Такими наблюдениями поделилась с ТАСС ведущий менеджер по персоналу компании BIA Technologies (бизнес-интегратор и разработчик ПО) Татьяна Колпакова.

Эксперт согласилась с тем, что многие IT-специалисты действительно уже вернулись из-за границы. В июне об этом говорил глава Минцифры Максут Шадаев: по его словам, не потребовалось даже программы для их возвращения, о формулировке условий которой он говорил ТАСС в ноябре 2022 года. Позднее в том же июне 2023 года руководитель пресс-службы HeadHunter СЗФО Мария Бузунова отмечала, что почти 20% уехавших IT-специалистов вернулись в Россию с начала года.

"[Касаемо того, что многие специалисты вернулись] - отчасти это действительно так. Но большинство из них, по нашим наблюдениям, не планируют оставаться в стране на постоянное место жительства. Многим понравился опыт удаленной работы на берегу моря, поэтому часто кандидаты проговаривают на собеседовании, что хотят на зиму снова уехать", - поделилась Колпакова.

По ее словам, вернувшиеся - преимущественно Junior-специалисты (начинающие - прим. ТАСС), для которых нахождение на территории РФ или даже в офисе является одним из обязательных условий при трудоустройстве. "При этом предложений для Junior-специалистов стало меньше, а самих кадров на рынке явный переизбыток", - заметила представитель BIA Technologies.

Что касается кадрового вопроса в IT-индустрии, эксперт признала дефицит в этой сфере, но уже среди "айтишников" уровня Middle (специалисты с опытом работы в несколько лет - прим. ТАСС) и выше. Колпакова объяснила это активным процессом импортозамещения ПО: в частности, переводом крупного бизнеса с систем компании SAP на 1С. "Поэтому всем сейчас нужны крепкие специалисты, которых не нужно будет долго обучать, наставлять и вводить в курс дела", - добавила эксперт.