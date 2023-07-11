Кабмин поддержал законопроект о страховках добровольцам на равных с военными условиях

Первый зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Ирина Рукавишникова пояснила, что в документе прописаны основания, условия, суммы и порядок страхования участников добровольческих подразделений, аналогичные тем, которые уже предусмотрены для военнослужащих

МОСКВА, 11 июля. /ЭКСКЛЮЗИВ ТАСС/. Комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности поддержала законопроект, устанавливающий те же условия, суммы и порядок страхования участников добровольческих формирований, которые действуют и для военнослужащих, что позволит производить им страховые выплаты. Проект отзыва кабмина на документ есть в распоряжении ТАСС.

"Законопроект не противоречит актам более высокой юридической силы, в том числе Договору о Евразийском экономическом союзе. Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект при условии его доработки с учетом указанных замечаний", - говорится в проекте отзыва.

В нем отмечается, что законодательной инициативой предлагается в законы "О статусе военнослужащих" и "Об обязательном государственном страховании жизни и здоровья военнослужащих..." внести изменения, "направленные на совершенствование правового регулирования вопросов обязательного государственного личного страхования граждан, пребывающих в добровольческих формированиях". В документе также говорится, что в законе "Об обороне" на граждан РФ, пребывающих в добровольческих формированиях, "распространяется статус военнослужащих". При этом в законе об обязательном страховании военнослужащих "обстоятельства, с наступлением которых у страховщика возникает обязанность произвести страховую выплату, распространяются исключительно на военнослужащих, проходящих военную службу по призыву".

"Кроме того, реализация предусматриваемых законопроектом положений потребует выделения дополнительных денежных средств из федерального бюджета, которые на указанные цели федеральным законом "О федеральном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов" не предусмотрены", - следует из проекта отзыва кабмина.

Как рассказала ТАСС один из авторов законопроекта, первый зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Ирина Рукавишникова, подготовленную по предложению рабочей группы по вопросам специальной военной операции законодательную инициативу планируется внести в Госдуму до конца недели. "Законопроект устанавливает механизм реализации действующей нормы об обязательном государственном страховании добровольцев, без которого невозможно осуществление страховых выплат. В законопроекте подробно прописаны основания, условия, суммы и порядок страхования участников добровольческих подразделений, аналогичные тем, которые уже предусмотрены для военнослужащих", - пояснила сенатор.

Она напомнила, что в конце прошлого года Госдума установила обязательное государственное страхование добровольцев, участвующих в СВО, но механизм прописан не был, и тем самым добровольцы оказались в неравных условиях с контрактниками и мобилизованными.