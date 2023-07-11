11 июля, 05:36

Белгородская область отремонтировала 110 км дорог по нацпроекту в 2023 году

По данным губернатора региона Вячеслава Гладкова, работы в рамках муниципальных и региональных программ еще не завершили

ТАСС, 11 июля. Власти Белгородской области завершили все работы по нацпроекту "Безопасные и качественные дороги" в 2023 году. По проекту отремонтировано 72 дороги общей протяженностью 110 км и 10 мостов, сообщил на своей странице в сети "ВКонтакте" во вторник губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Мы завершили все работы в рамках федерального проекта "Безопасные и качественные дороги" 2023 года. 72 объекта, я говорю сейчас о дорогах, 110 километров протяженностью и 500 погонных метров мостов - это 10 объектов. Все работы выполнены, уверен, с хорошим качеством, и надеюсь, что вы уже, уважаемые жители Белгородской области, это видели", - написал он.

По данным Гладкова, в регионе еще не завершены работы на дорогах и мостах в рамках муниципальных и региональных программ. 

Теги:
РоссияБелгородская областьГладков, Вячеслав Владимирович
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