HeadHunder уведомила SEC о намерении прекратить регистрацию акций

Ожидается, что снятие с регистрации и прекращение обязательств группы перед комиссией вступит в силу через 90 дней после подачи формы

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Группа HeadHunter подала в Комиссию по ценным бумагам и биржам США форму 15F (форма 15 используется для отзыва регистрации компаний в качестве публичных), она намерена прекратить регистрацию своих акций. Это следует из материалов группы.

Компания решила снять акции с регистрации после положительного решения комиссии по слушаниям (апелляционный орган биржи Nasdaq) по вопросу делистинга, решение этой инстанции вступило в силу 8 июля 2023 года. Ожидается, что снятие с регистрации и, таким образом, прекращение обязательств HeadHunter перед SEC вступит в силу через 90 дней после подачи формы.

О том, что комиссия по слушаниям Nasdaq оставила в силе решение о делистинге акций HeadHunter, стало известно 22 июня. Компания не выражала намерения вновь оспаривать решение биржи.

В марте руководство Nasdaq сообщило, что уведомило Ozon, Yandex, HeadHunter и Qiwi о готовящемся делистинге ценных бумаг этих компаний, все они обжаловали это решение. Нью-Йоркская фондовая биржа, в свою очередь, сообщила, что приняла аналогичное решение в отношении ценных бумаг онлайн-сервиса для поиска недвижимости Cian.