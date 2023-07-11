"Моторинвест" начнет продажу китайских автомобилей под брендом Aeolus Dongfeng Motors в РФ

Продажи автомобилей Dongfeng планируют начать с модели Xuan max

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 июля. /ТАСС/. Липецкий автопроизводитель "Моторинвест" начнет продажу не представленной в России линейки китайских автомобилей Aeolus Dongfeng Motors, в перспективе планирует локализовать производство. Об этом ТАСС сообщил управляющий партнер "Моторинвеста" Андрей Резников.

"Это будут продажи под брендом Aeolus Dongfeng Motors. И это просто расширение присутствия и совместного продвижения новой продуктовой линейки Dongfeng Motors, которая ранее не была представлена в России. В перспективе мы надеемся также на то, что эта линейка будет локализовываться", - сказал он.

По его словам, мощности завода в Липецке позволяют производить порядка 100 тыс. машин в год. При этом, по электромобилям компания пока не видит продаж больше 30 тыс. в год.

"Таким образом, у нас есть свободная производственная квота, которую для снижения себестоимости электротранспорта мы временно тоже хотели бы загрузить. Думаем, что машины с ДВС, учитывая текущий дефицит на рынке и количество ушедших брендов, это неплохая идея", - отметил Резников.

Планы по моделям

Говоря о дальнейших планах компании, представитель компании заявил, что на сегодняшний день "Моторинвест" сосредоточен на трех брендах - Evolute, Voyah и Dongfeng. В перспективе эти бренды могут быть представлены на российском рынке в общей сложности примерно 18 разными моделями.

"Это минимум пять моделей Evolute, минимум четыре модели Voyah и, соответственно, более пяти-семи моделей Dongfeng", - пояснил Резников.

Продажи автомобилей Dongfeng

Он также сообщил, что продажи китайских автомобилей Dongfeng начнутся с модели Xuan max.

"Мы уже в этом месяце стартуем. У нас машины поступили на рынок и мы вскоре будем делать презентацию старта продаж машины Xuan max", - сказал Резников.

Он также отметил, что это автомобиль в сегменте Toyota Camry, схожий по колесной базе. По словам Резникова, это как раз тот сегмент, который максимально пострадал после ухода международных игроков с российского авторынка.

Ранее на полях выставки "Иннопром-2023" компании "Моторинвест" и "Дунфэн Мотор Рус" подписали соглашение о сотрудничестве, в рамках которого "Дунфэн Мотор Рус" передает "Моторинвесту" права на дистрибуцию и продвижение легковых моделей продуктовой линейки бренда Dongfeng на российском рынке, включая будущие новинки. До конца текущего года планируется открытие 60 новых дилерских центров бренда Dongfeng.