В ОАЭ заявили, что страна должна укреплять связи с Россией в сталелитейной промышленности

Замминистра промышленности и передовых технологий ОАЭ Омар Ахмед Сувайна Аль Сувейди сообщил, что многие компании заинтересованы во взаимодействии

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 июля. /ТАСС/. Россия и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ)должны укреплять и расширять сотрудничество в сталелитейной промышленности и сфере логистики, многие компании из РФ и ОАЭ заинтересованы во взаимодействии. Об этом заявил замминистра промышленности и передовых технологий ОАЭ Омар Ахмед Сувайна Аль Сувейди на сессии в рамках выставки "Иннопром-2023".

"Есть очень большой интерес со стороны компаний в ОАЭ и России для сотрудничества. Есть очень много компаний в разных отраслях, которые желают сотрудничать, и мы должны укрепить и расширять возможности для сотрудничества в таких отраслях, как сталелитейная промышленность, логистика и так далее", - сказал он.

Замминистра также отметил, что была запущена стратегия по развитию ОАЭ в рамках национальной промышленной стратегии. "Это открытое приглашение застройщикам, инвесторам и бизнесам. В рамках диверсификации экономики есть реальная возможность для инвесторов присоединиться к нашему развитию и усилить системы инвестиций в ОАЭ", - добавил он. Замминистра отметил в этой связи, что "Иннопром" - идеальная платформа для создания новых контактов, партнерств и потенциальных инвестиций".

Выставка "Иннопром" проходит в Екатеринбурге ежегодно с 2010 года. В 2023 году она открыта с 10 по 13 июля, ее главная тема - "Устойчивое производство: стратегии обновления". На площадке выставки также проходит VII российско-китайская выставка Экспо, программа мероприятия посвящена актуальным направлениям сотрудничества между странами. В качестве страны - партнера выставки выступает Белоруссия.