Перевозки на Восточном направлении в I полугодии выросли на 9,1%

По данным секретариата первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова, их объем составил 134,2 млн тонн

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Перевозки на Восточном направлении (порты Дальнего Востока, погранпереходы с Китаем, Монголией и Казахстаном) в первом полугодии 2023 года выросли на 9,1% - до 134,2 млн тонн, экспорт - на 13,2%, до 92 млн тонн, сообщили журналистам в секретариате первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова.

Первый вице-премьер провел заседание штаба по транспортно-логистическим коридорам, где обсуждалось развитие международных транспортных коридоров "Север - Юг", Азово-Черноморского и Восточного направлений, а также текущая ситуация.

В ходе заседания заместитель генерального директора РЖД Михаил Глазков проинформировал о выполнении плановых показателей перевозок грузов железнодорожным транспортом на экспорт по итогам первого полугодия. "Так, за шесть месяцев 2023 года перевозки на Восточном направлении (порты Дальнего Востока, погранпереходы с Китаем, Монголией и Казахстаном) выросли на 9,1% - до 134,2 млн тонн, в том числе экспорт - на 13,2%, до 92 млн тонн", - процитировали Глазкова в секретариате.

Говоря о контейнерных перевозках, Глазков отметил, что с апреля 2023 года регулярность сервиса отправки полносоставных контейнерных поездов по восточной ветке МТК "Север - Юг" была увеличена, география сервиса также расширена, выполняются отправки из Московского региона, Челябинской области, Карелии.

Белоусов в ходе заседания подчеркнул, что объекты, связанные с выполнением дорожных карт по развитию международных транспортных коридоров (МТК), остаются приоритетными. "Модернизации и строительству таких объектов будет уделяться особое внимание", - добавил первый вице-премьер.

Выступая на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), президент РФ Владимир Путин заявлял, что экспортный грузопоток по восточному направлению должен увеличиться на треть к 2025 году. Глава государства отмечал, что ключевым мероприятием в этом направлении является увеличение провозной способности Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей.