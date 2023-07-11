Посол Китая заявил, что товарооборот РФ и КНР в первом полугодии превысил $90 млрд

Это больше на 20%, чем за аналогичный период 2022 года

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 июля. /ТАСС/. Российско-китайский товарооборот за первые шесть месяцев 2023 года превысил $90 млрд, сообщил посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй на сессии в рамках выставки "Иннопром-2023".

"В первой половине нынешнего года объем двусторонней торговли превысил $90 млрд с ростом на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это заложило хорошую основу для реализации выдвинутой главами двух государств цели выйти на годовой объем торговли в $200 млрд", - сказал он.

Посол также отметил роль энергетического сотрудничества между странами. "Россия является основным источником импорта в Китай угля, сырой нефти и газа. С начала нынешнего года наблюдается хорошая тенденция к росту экспорта энергоносителей в Китай. Кроме того, успешно идет реализация таких проектов, как "Ямал СПГ", - добавил дипломат.

"Открываются хорошие перспективы для сотрудничества в сельском хозяйстве, - продолжил посол. - Постоянно расширяется ассортимент торговли сельскохозяйственной и побочной продукцией. За первые пять месяцев стоимостный объем импорта в Китай из России сельскохозяйственной продукции вырос на 84%".

Выставка "Иннопром" проходит в Екатеринбурге ежегодно с 2010 года. Она открыта с 10 по 13 июля, ее главная тема - "Устойчивое производство: стратегии обновления". На площадке выставки также проходит VII российско-китайская выставка Экспо, программа мероприятия посвящена актуальным направлениям сотрудничества между странами. В качестве страны - партнера выставки выступает Белоруссия.