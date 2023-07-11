В Минэнерго сообщили, что Луганскую ТЭС частично переведут на уголь

Замминистра энергетики РФ Евгений Грабчак пояснил, что речь идет о двух котлах станции

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Работа Луганской ТЭС будет частично переведена на уголь, заявил замминистра энергетики РФ Евгений Грабчак, слова которого приводятся в сообщении Минэнерго по итогам совещания по вопросам работы ТЭК ЛНР.

"Планируется частично перевести ЛуТЭС на уголь. Это одно из решений, направленных на наращивание загрузки предприятий угольной отрасли новых регионов, развитие сбыта угля, добываемого в этих субъектах. В то же время важно поддержать надежную работу электростанции", - сказал Грабчак. Уточняется, что два котла станции могут быть переведены на уголь.

В ходе совещания обсуждался ход подготовки к отопительному сезону 2023-2024 годов. В частности, с начала текущего года в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду выполнены работы по восстановлению трех подстанций напряжением 110 кВ, четырех - напряжением 35 кВ; трех воздушных линий электропередачи мощностью 220 кВ и четырех - 35 кВ; более 670 км распределительных воздушных линий, 329 кабельных линий и 129 трансформаторных подстанций. Также завершены ремонтные работы на более 95 км подводящих и распределительных газопроводов, что позволило обеспечить подачу газа для 60 тыс. потребителей.

При этом в настоящее время продолжается восстановление более 40 км газопроводов в шести населенных пунктах для еще более 2 тыс. потребителей.