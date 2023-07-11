В Белоруссии считают, что Минск и Москва реализуют импортозамещающие проекты за 2-3 года

Заместитель премьер-министра Белоруссии Петр Пархомчик напомнил, что РФ предоставлена кредитная линия на сумму $1,5 млрд

МИНСК, 11 июля. /ТАСС/. Совместные белорусско-российские проекты в сфере импортозамещения будут реализованы в течение ближайших двух-трех лет. Об этом заявил заместитель премьер-министра Белоруссии Петр Пархомчик на деловом форуме "Промышленный диалог: Россия - Беларусь" в рамках выставки "Иннопром-2023".

"Эти технологии, предприятия, которые будут созданы в ближайшие два-три года, решат те проблемы, которые возникли в настоящее время с учетом определенных действий недружественных стран", - сказал белорусский вице-премьер, видеофрагмент высказываний которого распространила пресс-служба правительства Белоруссии.

Пархомчик напомнил, что Российской Федерацией предоставлена кредитная линия на сумму $1,5 млрд. "Нашей страной на сегодняшний день подготовлено 17 инвестиционных проектов, паспорта которых согласованы с правительством России. Очень важно, что эти инвестпроекты реализуются не только в масштабах нашего государства, но и решают вопросы взаимной кооперации, импортозамещения", - отметил замглавы правительства Белоруссии.