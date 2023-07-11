Инфляция в Германии в июне ускорилась до 6,4%

Она выросла на 0,3 п.п.

БЕРЛИН, 11 июля. /ТАСС/. Инфляция в Германии в июне выросла на 0,3 п.п. и составила 6,4%. Такие окончательные данные опубликовало во вторник Федеральное статистическое ведомство в Висбадене.

В мае инфляция составляла 6,1%. В марте и апреле текущего года показатель был на уровне 7,4% и 7,2% соответственно.

Эксперты связывают нынешнюю динамику цен в том числе с ситуацией вокруг Украины и ростом стоимости электроэнергии. В июне цены на продукты питания в Германии выросли в среднем на 13,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Энергоресурсы и топливо подорожали на 3%.

Ранее статистическое агентство ЕС (Евростат) сообщало, что инфляция в еврозоне в июне снизилась до 5,5% в годовом исчислении с 6,1% в мае. Целевой показатель инфляции для достижения стабильности цен в среднесрочной перспективе, согласно действующей стратегии Европейского центрального банка (ЕЦБ), составляет 2%.

С лета 2022 года ЕЦБ восемь раз повышал процентную ставку в попытках взять инфляцию под контроль. По итогам заседания Совета управляющих европейского регулятора в середине июня базовая процентная ставка была увеличена до 4% годовых, ставка по депозитам - до 3,5%, по краткосрочным кредитам ЕЦБ - до 4,25%. Глава европейского центробанка Кристин Лагард не исключила дальнейшего увеличения процентной ставки в июле.