Азербайджан в июне перевыполнил обязательства по сделке ОПЕК+

Суточная добыча нефти в Азербайджане в июне составляла 500 тыс. баррелей в сутки против 684 тыс. в рамках обязательств

БАКУ, 11 июля. /ТАСС/. Азербайджан в июне перевыполнил свои обязательства по сокращению добычи нефти в рамках сделки ОПЕК+. Об этом свидетельствуют данные, распространенные во вторник министерством энергетики страны.

"Суточная добыча нефти в Азербайджане в июне составляла 500 тыс. баррелей. В рамках сотрудничества ОПЕК+ квота Азербайджана по добыче нефти до конца 2023 года определена в объеме 684 тыс. баррелей в сутки", - говорится в сообщении. Таким образом, отставание Азербайджана от своей месячной квоты составило 184 тыс. баррелей в сутки.

По данным Минэнерго, общий объем добычи нефти вместе с конденсатом в июне в Азербайджане составил 610 тыс. баррелей в сутки, на долю конденсата приходится 110 тыс. баррелей.