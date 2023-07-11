11 июля, 06:45
Решение ОПЕК о сокращении добычи нефти

Азербайджан в июне перевыполнил обязательства по сделке ОПЕК+

Суточная добыча нефти в Азербайджане в июне составляла 500 тыс. баррелей в сутки против 684 тыс. в рамках обязательств

БАКУ, 11 июля. /ТАСС/. Азербайджан в июне перевыполнил свои обязательства по сокращению добычи нефти в рамках сделки ОПЕК+. Об этом свидетельствуют данные, распространенные во вторник министерством энергетики страны.

"Суточная добыча нефти в Азербайджане в июне составляла 500 тыс. баррелей. В рамках сотрудничества ОПЕК+ квота Азербайджана по добыче нефти до конца 2023 года определена в объеме 684 тыс. баррелей в сутки", - говорится в сообщении. Таким образом, отставание Азербайджана от своей месячной квоты составило 184 тыс. баррелей в сутки.

По данным Минэнерго, общий объем добычи нефти вместе с конденсатом в июне в Азербайджане составил 610 тыс. баррелей в сутки, на долю конденсата приходится 110 тыс. баррелей. 

Теги:
АзербайджанРешение ОПЕК о сокращении добычи нефти
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