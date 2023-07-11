ЦБ выпускает памятную монету из недрагоценных металлов "Работник строительной сферы"

Ее номинал составил 10 рублей

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Банк России 11 июля 2023 года выпускает в обращение памятную монету из недрагоценных металлов номиналом 10 руб. "Работник строительной сферы" серии "Человек труда", говорится в сообщении ЦБ.

Монета имеет форму круга диаметром 22 мм. Тираж - 1 млн единиц.

На лицевой стороне монеты по окружности имеются надписи: в верхней части - "Банк России", в нижней части - "2023". Слева и справа расположены изображения ветвей лавра и дуба соответственно. В центре монеты изображено число "10" и надпись "рублей" под ним, обозначающие номинал монеты. В нижней части расположен товарный знак Московского монетного двора.

На оборотной стороне монеты расположено рельефное изображение рабочего, выполняющего кирпичную кладку, на фоне стилизованного изображения зданий. Слева по окружности надпись "Человек труда".

ЦБ напоминает, что эта монета является законным средством наличного платежа на территории Российской Федерации и обязательна к приему без ограничений.