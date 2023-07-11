Чистая прибыль Сбера по РСБУ за январь-июнь составила 727,8 млрд рублей

С начала года кредитный портфель Сбербанка вырос на 11,5%

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Чистая прибыль Сбербанка по РСБУ по итогам первого полугодия 2023 года составила 727,8 млрд рублей, из них в июне - 138,8 млрд рублей, следует из сообщения кредитной организации.

"С начала года кредитный портфель Сбербанка вырос на 11,5%, средства физических лиц приросли на 8,4%. Чистая прибыль за полгода составила 727,8 млрд рублей при рентабельности капитала в 24,7%, - приводятся в сообщении слова главы Сбербанка Германа Грефа. - Выдачи розничных кредитов за месяц стали рекордными за всю историю, а средства физических лиц выросли на 3,7% за месяц. Также мы закрыли сделку по продаже европейского бизнеса, что нашло позитивное отражение в финансовом результате "Сбера" - в июне мы заработали 138,8 млрд рублей чистой прибыли".