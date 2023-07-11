Мишустин поручил к 20 июля проработать детали по созданию ВСМ Москва - Петербург

Дополнительно проработать параметры проекта к концу второй декады июля должны будут Минтранс совместно с Минэкономразвития, ОАО "РЖД", АО "Группа синара" и ПАО "Сбербанк"

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил к 20 июля проработать дополнительные детали по созданию высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва - Санкт-Петербург и при необходимости учесть в проекте привлечение внебюджетных средств.

"К концу второй декады июля Минтранс совместно с Минэкономразвития, ОАО "РЖД", АО "Группа синара" и ПАО "Сбербанк" должны дополнительно проработать параметры проекта создания высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва - Санкт-Петербург. При этом необходимо учесть возможность привлечения внебюджетных источников финансирования", - указано в перечне поручений, опубликованном на сайте правительства.