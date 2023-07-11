11 июля, 07:27,
обновлено 11 июля, 08:05
"Иннопром"

Россия и Белоруссия подписали соглашение о развитии сотрудничества в станкостроении

Документ подписали министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров и вице-премьер республики Петр Пархомчик

МИНСК, 11 июля. /ТАСС/. Межправительственное соглашение между Белоруссией и Россией о сотрудничестве в области развития станкоинструментальной промышленности заключено в рамках проходящей в Екатеринбурге выставки "Иннопром-2023". Об этом сообщила пресс-служба белорусского правительства.

Подписи под документом поставили заместитель председателя правительства РФ - министр промышленности и торговли Денис Мантуров и вице-премьер республики Петр Пархомчик.

Целью этого соглашения, в частности, является развитие взаимодействия по производству и использованию станкоинструментальной продукции и комплектующих. 

Теги:
Мантуров, Денис ВалентиновичБелоруссияРоссия"Иннопром"
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