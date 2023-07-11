Сделка по вхождению оманского инвестфонда в акционеры "Деметры" не завершена

В пресс-службе холдинга отметили, что реализован только первый из ее этапов

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Сделка по вхождению оманского инвестиционного фонда в состав акционеров зернового инфраструктурного холдинга "Деметра" еще не финализирована, реализован только первый этап. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе холдинга.

"Подтверждаем, что по итогам многоэтапной сделки в составе акционеров "Деметра-холдинг" появится компания, бенефициаром которой является принадлежащий государству Оман инвестиционный фонд. Однако сделка, предусматривающая также допэмиссию, еще не финализирована. Реализован только первый из ее этапов", - говорится в сообщении.

Ранее в понедельник газета "Ведомости" со ссылкой на источники сообщила, что оманская Southern Sea Investment LLC войдет в состав владельцев зернового инфраструктурного холдинга "Деметра".

В начале июля глава банка ВТБ Андрей Костин в кулуарах Финансового конгресса Банка России сообщил журналистам, что ВТБ вышел из зернового бизнеса, продав свою долю (около 45%) в компании-экспортере зерна "Деметра-холдинг" по "объективной цене".

ООО "Деметра-холдинг" - вертикально интегрированный зерновой холдинг, объединяющий активы в области транспортной экспортной логистики и трейдинга. В состав холдинга входят российские зерновые терминалы - ООО "Новороссийский зерновой терминал" (100%), ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" (35,36%), ООО "Зерновой терминальный комплекс "Тамань" (50%). Холдингу принадлежат 50% акций минус 1 акция в АО "Объединенная зерновая компания", доля 50,01% железнодорожного оператора "Рустранском", в структуре которого оператор в железнодорожных перевозках зерна в России АО "Русагротранс".

Также "Деметра" владеет более 75% акций цифровой платформы для перевозок зерна в России ГК Smartseeds, 100% акций экспортера зерна ООО "Мирогрупп ресурсы" и 100% ООО "Ипатовский комбинат хлебопродуктов".