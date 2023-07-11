Минстрой заключит с регионами меморандумы по увеличению градостроительного потенциала

Минстрой, Росстат, Минтруд, Минтранс, Минобрнауки, Минпросвещения и некоторые другие ведомства должны будут к 20 июля "сформировать прогноз потребности в трудовых ресурсах в строительной отрасли и ЖКХ до 2030 года"

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства России должно в ближайшие два месяца договориться со всеми регионами страны об увеличении строительства жилья. Такое поручение дал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"В целях увеличения объемов жилищного строительства Минстрою поручено до 20 сентября заключить со всеми регионами меморандумы по увеличению градостроительного потенциала с учетом новых приоритетов пространственного развития", - сообщается на сайте правительства.

К 20 июля Минстрою, Росстату, Минтруду, Минтрансу, Минобрнауки, Минпросвещения и ряду других ведомств "необходимо сформировать прогноз потребности в трудовых ресурсах в строительной отрасли и ЖКХ до 2030 года".

К этому же сроку Минобрнауки, Минстрой и Минфин должны представить предложения по созданию образовательного кампуса мирового уровня. "До конца 2026 года на базе Московского государственного строительного университета должен быть создан образовательный кампус мирового уровня", - подчеркивается в сообщении кабинета министров.

Эти поручения Мишустин дал по итогам стратегической сессии, посвященной опережающему развитию инфраструктуры. В правительстве отмечают, что "опережающее развитие инфраструктуры - одна из шести ключевых задач", над решением которых ведется работа. На стратегической сессии рассматривались новые приоритеты пространственного развития, жилищное строительство и инфраструктурное развитие, а также вопросы административной, профессиональной и цифровой трансформации строительной отрасли.

"Для достижения поставленной цели был разработан план необходимых мероприятий, которые должны быть реализованы в 2023 году", - указывают в кабинете министров, заверяя, что "на строительство, реконструкцию и ремонт ряда объектов из плана будет направлено опережающее финансирование". "Представить предложения по источникам опережающего финансирования строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта объектов федеральной собственности к 20 июля поручено Минстрою, Минтрансу совместно с Минфином", - уточняется в сообщении.