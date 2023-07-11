"Новые люди" вносят в Думу проект о кредитных каникулах для беременных и женщин в декрете

По словам вице-спикера палаты парламента Владислава Даванкова, молодые семьи не должны жить в кредитной кабале

МОСКВА, 11 июля. /ЭКСКЛЮЗИВ ТАСС/. "Новые люди" вносят в Госдуму законопроект о кредитных каникулах для беременных женщин и тех, кто находится в декрете. Об этом сообщил ТАСС во вторник вице-спикер палаты парламента Владислав Даванков.

"Какие бы сложные ни были времена, нельзя экономить на главном - на поддержке семей. Сегодня "Новые люди" вносят законопроект о кредитных каникулах для семей, которые ждут ребенка. Мы предлагаем предоставить кредитные каникулы всем женщинам начиная с 12-й недели беременности и на время декрета, но не дольше полутора лет", - сказал парламентарий.

Даванков подчеркнул, что молодые семьи не должны жить в кредитной кабале. "Все видят, как растут цены на детские товары, лекарства. Беременность - это недешево. Поэтому все деньги - в дом. А банки могут подождать. Это укрепит семейные ценности лучше, чем любой День любви, семьи и верности. Призываем всех коллег нас поддержать", - добавил вице-спикер Госдумы.