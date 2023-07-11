ЦБ выпускает памятную монету из недрагоценных металлов с изображением Рыбинска

Ее номинал составил 10 рублей

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Банк России 11 июля 2023 года выпускает в обращение памятную монету из недрагоценных металлов номиналом 10 рублей. "Город Рыбинск, Ярославская область" серии "Древние города России". Об этом сообщается в пресс-релизе регулятора.

Монета имеет форму круга диаметром 27 мм. Монета комбинированная, состоит из диска и внешнего кольца. Тираж - 1 млн единиц.

На лицевой стороне монеты на кольце по окружности расположены надписи: в верхней части - "Банк России", в нижней части - "2023". Слева и справа на внешнем кольце расположены ветви лавра и дуба соответственно, элементы изображения которых переходят на диск. В центре диска - число "10" и надпись "рублей" под ним, обозначающие номинал монеты. В нижней части диска расположен товарный знак Московского монетного двора.

На оборотной стороне монеты расположено рельефное изображение Спасо-Преображенского собора и моста через Волгу; вверху - герб Рыбинска. На кольце по окружности рельефные надписи: вверху - "Древние города России", внизу - "Рыбинск".

ЦБ напоминает, что эта монета является законным средством наличного платежа на территории Российской Федерации и обязательна к приему без ограничений.

Рыбинск - старинный город на Волге. Красота его природы и архитектурных памятников привлекает тысячи туристов. Первое упоминание о расположенном на берегу Волги поселении Усть-Шексна, которое стало предшественником города, появилось в летописях в 1071 году, уточняется в сообщении.