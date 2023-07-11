Суд оштрафовал Twitch на 7 млн рублей за два протокола о неудалении запрещенного контента

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Судебный участок мирового судьи в Москве во вторник оштрафовал еще на 3 млн рублей американский видеостриминговый сервис Twitch, который является дочерней структурой компании Amazon, за неудаление запрещенного в РФ контента, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Признать компанию Twitch Interactive виновной по ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ (неудаление владельцем сайта информации или интернет-страницы в случае, если обязанность по удалению такой информации предусмотрена законодательством РФ) и назначить наказание в виде штрафа в размере 3 млн рублей", - огласил решение судья.

Ранее суд оштрафовал компанию на 4 млн рублей за такое же правонарушение. Представитель Twitch в суд не явился.

Протоколы были составлены из-за отказа удалить недостоверную информацию о проводимой Вооруженными силами РФ на Украине специальной военной операции, а также за выявленные Федеральной налоговой службой видеоролики, содержащие информацию об азартных играх и онлайн-казино.