Суд обязал Певчих опровергнуть фейки о Дерипаске

Подача заявления в суд была обусловлена публикацией ложной информации об участии в залоговых аукционах

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Арбитражный суд города Москвы частично удовлетворил иск бизнесмена Олега Дерипаски к Марии Певчих (признана иноагентом) о защите чести, достоинства и деловой репутации, следует из картотеки арбитражных дел. При этом суд обязал Певчих опубликовать опровержение ранее распространенных сведений о бизнесмене, сообщил ТАСС представитель бизнесмена Алексей Мельников.

Ранее сообщалось, что подача заявления в суд была обусловлена публикацией ложной информации об участии в залоговых аукционах и требованием ее опровержения.

"Арбитражный суд города Москвы сегодня признал не соответствующими действительности и порочащими деловую репутацию Олега Владимировича Дерипаски сведения, распространенные Марией Константиновной Певчих в сети "Интернет" об участии его в залоговых аукционах 90-х", - подтвердил ТАСС представитель бизнесмена Алексей Мельников.

Он пояснил, что суд обязал Певчих опубликовать опровержение на канале видеохостинга YouTube "Популярная политика" и в газете "Коммерсантъ".

"Считаем, что Певчих намеренно распространила ложные сведения об Олеге Дерипаске с целью нанесения ему репутационного вреда. Намерены и в дальнейшем привлекать клеветников к ответу в судебном порядке", - прокомментировал Мельников.