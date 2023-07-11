"Ъ": Минпромторг предложил производителям перейти на смартфоны с ОС "Аврора"

По словам собеседника газеты, у обычного пользователя отсутствует мотивация для отказа от привычного Android или iOS

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Замглавы Минпромторга Василий Шпак рекомендовал производителям смартфонов и планшетов разработать график портирования ОС "Аврора" от "Ростелекома" на свои устройства и начать их продажу в потребительском сегменте. Об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на протокол совещания с российскими производителями электроники и мобильных ОС от 13 июня.

Как пишет газета, на совещании присутствовали "Аквариус", "БайтЭрг", "Азимут", Yadro, F+Tech, разработчик ОС "Аврора" "Открытая мобильная платформа" (ОМП, принадлежит "Ростелекому") и другие. В министерстве хотят запретить своим сотрудникам использовать в рабочих целях планшеты от Apple и других иностранных производителей, заменив их устройствами на ОС "Аврора". В Минпромторге, "Азимуте", "Аквариусе", F+Tech, ФГБУ ВНИИР не ответили на запрос газеты. Yadro и ОМП отказались от комментариев.

Собеседник "Коммерсанта" среди производителей электроники считает, что устройства на ОС "Аврора" могут пользоваться спросом только в госсекторе или в компаниях с госучастием. Он считает, что у обычного пользователя отсутствует мотивация для отказа от привычного Android или iOS, даже если под "Аврору" появится широкий спектр приложений, которых нет.

Из-за проблем с портированием ОС "Аврора" у производителей реализация этой идеи может занимать до полугода. А при любых аппаратных изменениях необходима новая прошивка, что требует проводить процедуру портирования заново, добавил собеседник газеты.

"Аврора" - первая отечественная мобильная операционная система, разработана на базе Sailfish OS - операционной системы с открытым исходным кодом от финской компании Jolla, созданной бывшими сотрудниками Nokia. "Аврора" может быть установлена на любые мобильные устройства, успешно прошла сертификационные испытания ФСБ России, зарегистрирована Роспатентом и внесена в реестр отечественного программного обеспечения.