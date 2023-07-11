ПО "Маркировка. Просто" будет работать еще с восемью категориями товаров

По информации Центра развития перспективных технологий, теперь в приложении доступна работа с БАДами, антисептиками, медицинскими изделиями, креслами-колясками, безалкогольным пивом, никотинсодержащей продукцией, соковой продукцией и безалкогольными напитками

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Центр развития перспективных технологий расширил бесплатное программное обеспечение (ПО) приложения "Маркировка. Просто" еще на восемь категорий товаров, теперь доступна работа с антисептиками, медицинскими изделиями и безалкогольным пивом. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе центра.

"Бесплатное программное обеспечение "Маркировка. Просто", которое Центр развития перспективных технологий - оператор государственной системы маркировки "Честный знак", выпустил для малого и среднего бизнеса, будет работать с новыми товарными категориями", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что теперь в приложении "Маркировка. Просто" доступна работа с БАДами, антисептиками, медицинскими изделиями, креслами-колясками, безалкогольным пивом, никотинсодержащей продукцией, в том числе никотинсодержащими жидкостями и электронными системами доставки никотина, соковой продукцией и безалкогольными напитками.

Помимо новых категорий товаров, был также расширен функционал самого ПО. Так, в приложение добавили редактор этикетки, который позволяет создать ее под потребности конкретного бизнеса по собственному макету или по готовому шаблону для различных форм-факторов. К тому же, добавлены и настройки пакетной печати, а также теперь доступны возможности перемаркировки и использования собственных серийных номеров в заказах.

"ПО "Маркировка. Просто" устанавливается на компьютеры с системой Windows. Оно позволяет заказывать коды маркировки, печатать этикетки с ними, проводить сверку кодов и вносить их в отчет, отправлять данные в систему "Честный знак" и вводить товары в оборот. Для удобства работы с приложением, подготовлены специальные комплекты оборудования с принтерами и сканерами", - пояснили в пресс-службе.

Там напомнили, что до этого коды маркировки выгружались через личный кабинет отдельно, для вывода на печать их приходилось адаптировать при помощи специализированных программ. Сейчас все это можно сделать бесплатно по принципу "одного окна". Также приложение автоматически проверяет ошибки, которые можно допустить при маркировке товаров. За счет этого снижаются затраты и повышается производительность бизнеса: все действия можно осуществлять через единый интерфейс.

О системе

Система "Честный знак" внедрена в России с 2019 года для противодействия незаконному обороту товаров. Она охватывает молочную продукцию, бутилированную воду, лекарства, табак, обувь, товары легкой промышленности, шубы, шины, духи и фотоаппараты. С 1 апреля 2023 года началось поэтапное внедрение маркировки пива и слабоалкогольных напитков. Также в настоящее время проводятся эксперименты по маркировке медицинских изделий, безалкогольных напитков и икры.