Сроки строительства выходов ВСМ из Петербурга и Москвы могут быть сдвинуты

При этом замглавы РЖД Андрей Макаров отметил, что работы по строительству выходов ВСМ из Москвы уже развернуты

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Сдача подходов высокоскоростной магистрали (ВСМ) из Санкт-Петербурга и Москвы может быть сдвинута в случае, если не будет увеличено финансирование. Об этом сообщил журналистам замглавы РЖД Андрей Макаров.

"Мы рассчитывали, что в этом году финансирование будет порядка 40 млрд рублей, но сегодня оно составляет порядка 12 млрд рублей. Исходя из этого тот срок, который первоначально назывался, 2025-2026 годы, без увеличения финансирования мы вынуждены будем сдвигать", - сказал он.

Макаров отметил, что работы по строительству выходов ВСМ из Москвы уже развернуты. РЖД ведут работы в районе Ленинградского вокзала, а также рядом с городом Химки.

О проекте ВСМ

Время в пути при путешествии по ВСМ Москва - Санкт-Петербург составит 2 часа 15 минут. Строительство ВСМ потребует выделения средств Фонда национального благосостояния в объеме до 468 млрд рублей, подсчитали в Минтрансе РФ. Согласно паспорту государственной программы "Развитие транспортной системы", на федеральный проект "Развитие высокоскоростных железнодорожных магистралей" в 2023 году планируется выделить 19,6 млрд рублей за счет внебюджетных источников. Всего в 2023-2024 годах на реализацию программы планируется направить около 41,3 млрд рублей.