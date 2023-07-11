В Ростелекоме" сообщили о росте более чем на 60% количества кибератак на структуры РФ

Старший вице-президент "Ростелекома" по информационной безопасности Игорь Ляпунов заявил, что кибератаки во многом направлены на дискредитацию и дестабилизацию ситуации стране

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Число кибератак на российские компании и организации значительно выросло в 2023 году - более чем на 60%, сейчас они стали более изощренными и целевыми. Так, фиксируется вектор на взлом социально-ориентированных НКО - каждая десятая такая организация столкнулась с его попыткой, заявил старший вице-президент "Ростелекома" по информационной безопасности Игорь Ляпунов.

"Год к году, с 2022 на 2023 год, количество кибератак выросло более чем на 60%. Сейчас сильно сместился акцент с массовых DDoS-атак, которые направлены, скорее, на временную приостановку функционирования сайтов, - на целевые атаки, которые гораздо более изощренные и направлены на утечки информации, на разрушение IТ-инфраструктуры", - сказал Ляпунов в ходе совместного заседания Центрального совета сторонников "Единой России" и партпроекта "Цифровая Россия".

Топ-менеджер "Ростелекома" подчеркнул, что кибератаки сейчас во многом направлены на дискредитацию и дестабилизацию ситуации стране. "[И в этом смысле] некоммерческие организации, социально ориентированные, с патриотическим воспитанием, являются приоритетной целью. Каждая десятая организация подверглась не только массовой атаке, но и целевой атаке, направленной на проникновение внутрь инфраструктуры", - добавил он.