В МИД Франции заявили, что в Вильнюсе страна объявит о пакете финансовой помощи Украине

На саммите Североатлантического альянса также обсудят укрепление восточного фланга, инвестиции в оборону и взаимодополняемость ЕС-НАТО, сообщила глава дипведомства Катрин Колонна

ПАРИЖ, 11 июля. /ТАСС/. Франция на саммите Североатлантического альянса в Вильнюсе объявит о предоставлении Украине крупного пакета финансовой поддержки. Об этом во вторник на своей странице в Twitter написала министр иностранных дел республики Катрин Колонна.

"В Вильнюсе с президентом Эмманюэлем Макроном и министром вооруженных сил Себастьеном Лекорню для участия в саммите НАТО. Франция представит [пакет] финансовой помощи Украине. [Будут также обсуждаться] укрепление восточного фланга, инвестиции в оборону и взаимодополняемость ЕС-НАТО", - отметила глава внешнеполитического ведомства.

Саммит альянса в Вильнюсе намечен на 11-12 июля. В нем также примут участие главы государств и правительств Австралии, Новой Зеландии, Южной Кореи и Японии.