Производитель продукции азиатской кухни в Подмосковье в три раза увеличит объем выпуска

Предприятие создаст более 200 новых рабочих мест

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Компания "Европродукт", являющаяся резидентом подмосковного индустриального парка "Лыткарино", планирует в три раза увеличить объем выпуска продукции для азиатской кухни благодаря запуску нового предприятия до конца текущего года. Об этом во вторник сообщила ТАСС зампред правительства - министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.

"Подмосковный производитель продуктов питания и резидент индустриального парка "Лыткарино" компания ООО "Европродукт" в три раза увеличит объем выпуска продукции благодаря запуску новой площадки. Открытие современного предприятия компании в Лыткарино состоится до конца текущего года", - сказала она.

Зампред отметила, что реализация проекта позволит компании, выпускающей продукцию для азиатской кухни под брендом Tamaki, значительно увеличить производственные мощности предприятия, создав более 200 новых рабочих мест.

"Строительство нового производства "Европродукт" ведет с 2019 года. Инвестиции превышают 1,1 млрд рублей", - отметила Зиновьева.

Как пояснили в пресс-службе Министерства инвестиций, промышленности и науки региона, проект предполагает создание на участке площадью более 2 га объекта с административно-бытовыми и производственными помещениями, складами, лабораторией, камерами готовой продукции, а также холодильными камерами. Мощность нового производства составляет 85 тонн готовой продукции в сутки. Здесь планируется выпускать и фасовать соусы и майонез, а также заправки для блюд, например, рисовый уксус.

"Наша компания успешно работает уже более 14 лет, ее доля на российском рынке составляет 13%. В портфеле более ста позиций продукции, которая востребована не только в России, но и за рубежом. Мы экспортируем в Турцию, ОАЭ, Сербию, Саудовскую Аравию и другие страны. Рассчитываем, что запуск новой площадки позволит кратно увеличить объем продаж", - процитировали в пресс-службе владельца OOO "Европродукт" Андрея Белянина.