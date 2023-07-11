"Агроэкспорт" допустил, что экспорт солода из России может превысить $350 млн

Речь идет о 600 тыс. тонн в натуральном выражении

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Потенциал экспорта солода из России может превысить 600 тыс. тонн в натуральном и $350 млн в стоимостном выражении при условии обеспечения необходимого роста его производства в стране, следует из обзора центра "Агроэкспорт" при Минсельхозе.

"С учетом сохранения положительных тенденций роста мирового спроса на солод, а также при обеспечении необходимого роста производства данной продукции в России, российский экспорт может превысить 600 тыс. тонн ($350 млн)", - говорится в обзоре.

Уточняется, что в последние годы наблюдается стремительный рост поставок российского солода на внешние рынки. Так, за 2017-2022 годы экспорт вырос с 53,2 тыс. тонн ($22,6 млн) до 236,1 тыс. тонн ($127,2 млн). Поставки увеличились в 4,4 раза в натуральном выражении и в 5,6 раз в стоимостном.

Как следует из приведенных центром данных, по итогам 2022 года Россия снизила экспорт солода до 236,1 тыс. тонн с 323,5 тыс. тонн по итогам 2021 года.

Среди ключевых направлений для его экспорта - Казахстан, Азербайджан, Киргизия, Узбекистан.

"В качестве перспективных направлений для российских поставок можно рассматривать страны с высоким спросом на солод, такие как страны Латинской Америки и Карибского бассейна (Бразилия, Мексика, Доминикана, Сальвадор, Панама) и африканский страны (Нигерия, ЮАР, Буркина-Фасо) при условии обеспечения эффективной логистики поставок", - отмечается в обзоре "Агроэкспорта".