Beluga Group снизила отгрузки алкогольной продукции в I полугодии на 5,7%

Показатель достиг 7 млн декалитров

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Российская алкогольная компания Beluga Group снизила отгрузки алкогольной продукции в первой половине 2023 года на 5,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 7 млн декалитров. Об этом говорится в сообщении компании.

"Общие отгрузки Beluga Group за полугодие превысили 7 млн декалитров, что на 7% выше аналогичного показателя 2021 года и на 5,7% ниже 2022 года. Без учета экспортных продаж сокращение объема общих отгрузок к 2022 году составляет 2,8%", - отмечается в сообщении.

Отгрузки собственной продукции компании в России в первом полугодии снизились на 9% - до 5,4 млн декалитров, отгрузки продукции импортных партнерских брендов выросли на 27% - до 1,6 млн декалитров. По-прежнему двузначные темпы роста показывают премиальные бренды из высокомаржинальных сегментов, что позитивно влияет на прибыль Beluga Group. В отчетном периоде состоялось подписание новых контрактов с партнерами из Италии, Ирландии, Мексики, Франции и Шотландии, рассказали в компании.

Объем продаж сети супермаркетов напитков "Винлаб" (входит в Beluga Group) в первом полугодии увеличился на 33,5% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Этот показатель обеспечивается ростом как трафика (+27%), так и среднего чека (+5%). Количество торговых точек сети за полугодие возросло на 155, превысив отметку в 1,5 тыс. магазинов.

В Beluga Group подчеркнули, что динамика за полугодие по сравнению с первым кварталом улучшилась. Все операции осуществляются стабильно, в соответствии со стратегией. Рост относительно позапрошлого года является индикатором устойчивости и эффективности компании.

О компании

Beluga Group принадлежат пять ликеро-водочных заводов, один спиртзавод, винное хозяйство "Поместье Голубицкое", собственная система дистрибуции и сеть розничных магазинов "Винлаб". В портфеле представлены все основные категории алкогольного рынка во всех ценовых сегментах. Ключевые бренды собственного производства - суперпремиальная водка Beluga, водки "Беленькая", "Архангельская", "Белая сова", "Мягков", коньяки "Золотой резерв" и "Бастион". Чистая прибыль алкогольного холдинга Beluga Group по международным стандартам финансовой отчетности увеличилась по итогам 2022 года в 2,2 раза по сравнению с показателем за 2021 год и составила 8,4 млрд рублей.