Spiegel: ФРГ в Вильнюсе объявит о новом пакете военной помощи для Киева объемом €600 млн

По данным журнала, в новую партию войдут средства ПВО, боевые машины пехоты, боеприпасы и беспилотники

БЕРЛИН, 11 июля. /ТАСС/. Германия на саммите НАТО в Вильнюсе объявит об очередном транше военной помощи для Украины на сумму €600 млн. Об этом сообщил во вторник со ссылкой на источники журнал Der Spiegel. Агентство DPA в свою очередь уточнило, что может быть выделено до €700 млн.

По данным Der Spiegel, в новую партию войдут средства ПВО, боевые машины пехоты, боеприпасы и беспилотники. Официально о пакете помощи объявит министр обороны ФРГ Борис Писториус во второй половине дня. В частности, речь идет о новых компонентах для уже поставленных комплексов Patriot, дополнительных БМП Marder, танках Leopard 1, оборудовании для разминирования и почти 20 тыс. боеприпасов для артиллерии и танков.

Общий объем военной, финансовой и гуманитарной помощи со стороны Германии достиг с февраля 2022 года почти €17 млрд. В предыдущий раз о новом пакете военной поддержки Берлин объявлял в мае. Объем того транша составил €2,9 млрд.