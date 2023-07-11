11 июля, 08:57,
обновлено 11 июля, 09:57
Военная операция на Украине

Spiegel: ФРГ в Вильнюсе объявит о новом пакете военной помощи для Киева объемом €600 млн

Sean Gallup/ Getty Images
© Sean Gallup/ Getty Images

По данным журнала, в новую партию войдут средства ПВО, боевые машины пехоты, боеприпасы и беспилотники

БЕРЛИН, 11 июля. /ТАСС/. Германия на саммите НАТО в Вильнюсе объявит об очередном транше военной помощи для Украины на сумму €600 млн. Об этом сообщил во вторник со ссылкой на источники журнал Der Spiegel. Агентство DPA в свою очередь уточнило, что может быть выделено до €700 млн.

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По данным Der Spiegel, в новую партию войдут средства ПВО, боевые машины пехоты, боеприпасы и беспилотники. Официально о пакете помощи объявит министр обороны ФРГ Борис Писториус во второй половине дня. В частности, речь идет о новых компонентах для уже поставленных комплексов Patriot, дополнительных БМП Marder, танках Leopard 1, оборудовании для разминирования и почти 20 тыс. боеприпасов для артиллерии и танков.

Общий объем военной, финансовой и гуманитарной помощи со стороны Германии достиг с февраля 2022 года почти €17 млрд. В предыдущий раз о новом пакете военной поддержки Берлин объявлял в мае. Объем того транша составил €2,9 млрд.

  

Теги:
УкраинаГерманияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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