В Тульской области завод Haval планирует выпустить около 100 тыс. автомобилей в 2023 году

Это почти в 2,5 раза превысит показатель 2022 года

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 июля. /ТАСС/. Китайский автопроизводитель Haval в Тульской области в этом году намерен в 2023 году выпустить около 100 тыс. автомобилей, что почти в 2,5 раза превысит показатель предыдущего года. Об этом ТАСС на полях форума "Иннопром" сообщил министр промышленности и торговли региона Вячеслав Романов.

"Коллеги из китайской автокомпании Haval на текущий год планируют произвести порядка 100 тыс. автомобилей, почти в 2,5 раза увеличив [объем выпуска] по сравнению с прошлым годом. И в конце текущего года планируется к открытию завод по производству двигателей, уровень локализации сейчас порядка 30% составляет, он станет еще больше", - сказал Романов.

По его словам, в регионе есть позитивные прогнозы как в целом по развитию промышленности, так и в части производства автомобилей. Этому способствуют федеральные и региональные меры поддержки, которые получают предприятия, в том числе это субсидии, льготные кредиты, оптимизация налоговой нагрузки. "Мы оперативно реагируем на планы предприятий, помогаем им. Мы заинтересованы в том, чтобы здесь, на территории региона, расширять автокомпонентную базу для компаний, поэтому мы ищем партнеров для того, чтобы локализовать производство компонентов для Haval, это одна из наших ключевых задач", - добавил Романов.

В феврале гендиректор Корпорации развития и поддержки Тульской области Павел Татаренко сообщал ТАСС, что всего с момента запуска завода с 2019 года было произведено более 105 тыс. автомобилей, из них в 2022 году выпустили почти 37 тыс.

В сентябре 2020 года Минпромторг РФ заключил специальный инвестиционный контракт с российской дочкой китайского автоконцерна Great Wall "Хавейл мотор мануфэкчуринг рус". Объем инвестиций компании в локализацию производства в России составит 42,4 млрд рублей. Речь идет о локализации ключевых автокомпонентов: двигателя, коробки передач, электронных блоков и систем управления автомобилем. Предприятие обеспечит производство и сборку двигателей для более чем 90% автомобилей Haval в России.

Международная промышленная выставка "Иннопром" - площадка для поиска новых заказчиков, поставщиков, партнеров и инвесторов. В этом году выставка проходит в Екатеринбурге с 10 по 13 июля. Главная тема "Иннопром-2023" - "Устойчивое производство: стратегии обновления". Страной-партнером выставки в 2023 году выступила Белоруссия.