Белорусский "Интеграл" подписал контракт на поставку в РФ продукции на 1,5 млрд рублей

Генеральный директор компании Андрей Буйневич отметил, что активное совместное с Россией развитие микроэлектроники идет в рамках дорожной карты по развитию этой сферы в Союзном государстве

МИНСК, 11 июля. /ТАСС/. Белорусский разработчик и производитель компонентов и готовых изделий электронной техники "Интеграл" поставит в Россию продукцию на 1,5 млрд рублей. Об этом на полях проходящей в Екатеринбурге выставки "Иннопром-2023" сообщил генеральный директор ОАО "Интеграл" - управляющая компания холдинга "Интеграл" Андрей Буйневич.

"Сегодня мы подписали контракт на поставку электронной компонентной базы в Российскую Федерацию на 1,5 млрд российских рублей", - цитирует его агентство БелТА.

Буйневич отметил, что активное совместное с РФ развитие микроэлектроники идет в рамках дорожной карты по развитию этой сферы в Союзном государстве. "Мы не отстаем, мы занимаем свою нишу и идем в ногу с зарубежными компаниями", - заверил гендиректор.

ОАО "Интеграл" - комплекс предприятий микроэлектронной отрасли, осуществляющих проектирование, производство и сопровождение широкой номенклатуры продукции.