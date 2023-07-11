МЭР ожидает роста товарооборота России и Китая по итогам 2023 года до 18 трлн рублей

Замглавы ведомства Дитрий Вольвач напомнил, что по итогам 2022 года товарооборот двух стран превысил отметку в 13,1 трлн рублей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 июля. /ТАСС/. Минэкономразвития прогнозирует товарооборот между Россией и Китаем в 2023 году на уровне 18 трлн рублей. Об этом сообщил замглавы МЭР Дмитрий Вольвач на форуме "Иннопром-2023".

"Таким образом, поставленные еще в 2019 году лидерами наших стран задачи по наращиванию торговли товарами и услугами до 18 трлн рублей к 2024 году будет выполнена уже по итогам 2023 года. Ожидаем увеличение объема товарооборота между нашими странами до 25 трлн рублей уже к 2030 году. Активно переходим на расчеты в национальных валютах по внешним торговым контрактам. Более 90% расчетов за экспорт России и КНР осуществляется в рублях и юанях", - сказал замминистра.

Вольвач напомнил, что по итогам 2022 года товарооборот России и Китая превысил отметку в 13,1 трлн рублей. Это на треть выше показателей предыдущего года. По его мнению, такая тенденция сохраняется и в 2023 году.

"В январе - апреле текущего года взаимный товарооборот вырос еще почти на 29%, при этом более 60% совокупного объема внешней торговли России с Китаем приходится на шесть наших крупнейших регионов - Москву, Московскую область, Санкт-Петербург, Ханты-Мансийский автономный округ, Приморский край, Иркутская область. И я бы очень хотел, чтобы по итогам наших мероприятий в эту пятерку вошла и Свердловская область", - отметил он.

В структуре российского экспорта в КНР по итогам 2022 года, по данным Вольвача, традиционно лидируют поставки минеральных продуктов, древесины, целлюлозно-бумажных изделий, продовольственных товаров, сельскохозяйственного сырья. Что касается импорта из КНР, то Россия в основном закупает машины, оборудование, транспортные средства, продукцию химической промышленности, текстиль.