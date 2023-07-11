Новым гендиректором ТМК назначили Сергея Чикалова

На этом посту он сменил Игоря Корытько

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Генеральным директором Трубной металлургической компании (ТМК) стал бывший заместитель генерального директора ТМК по операционной деятельности и развитию Сергей Чикалов, на этом посту он сменил Игоря Корытько, следует из данных ЕГРЮЛ.

Изменения о руководстве компании были внесены 29 июня, свидетельствуют данные ЕГРЮЛ.

ТАСС направил запрос в ТМК.

О компании

ТМК - крупнейший производитель труб в РФ, входит в тройку лидеров мирового трубного бизнеса. Компания объединяет предприятия, расположенные в России, Румынии, Чехии и Казахстане. ТМК Steel Holding Limited, зарегистрированная на Кипре, владеет 90,64% компании. В свободном обращении находятся 9,36% акций производителя.