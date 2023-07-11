11 июля, 10:57

Суд оштрафовал хостинг Dropbox за неудаление недостоверной информации о ходе СВО

Согласно протоколу, информация была направлена на дестабилизацию политической обстановки в России

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Мировой суд Москвы оштрафовал на 2 млн рублей файловый хостинг компании Dropbox International Unlimited Company за неудаление запрещенного в РФ контента, передает корреспондент ТАСС из зала суда во вторник.

"Признать организацию Dropbox International Unlimited Company виновной по ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ ("Неудаление владельцем сайта информации или интернет-страницы в случае, если обязанность по удалению такой информации предусмотрена законодательством РФ") и назначить организации наказание в виде штрафа в размере 2 млн рублей", - огласил решение судья.

Согласно протоколу, информация была направлена на дестабилизацию политической обстановки в России, а также содержала недостоверную информация о проведении СВО на Украине. 

Теги:
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