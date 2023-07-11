Лавров заявил об интересе российских инвесторов к производству удобрений в Омане

Компании проявили заинтересованность в налаживании производства в том числе с прицелом на экспорт в Азию и Африку

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Российские инвесторы проявляют заинтересованность в производстве удобрений на территории Омана, в том числе с прицелом на экспорт в Азию и Африку. Об этом заявил во вторник министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел Омана Бадром бен Хамадом бен Хамудом аль-Бусаиди.

"Мы буквально перед завершением наших переговоров упоминали об интересе нескольких российских инвесторов в том, чтобы на территории Омана развивать производство удобрений, участвовать в реализации проектов, связанных с водопользованием. Причем наши компании заинтересованы наладить производство химикатов и удобрений с прицелом не только на полное удовлетворение рынка Султаната Оман, но и на экспорт в страны Южной Азии, Юго-Восточной Азии и Африки. Эти планы находятся на рассмотрении у оманских друзей. Мы сегодня подтвердили готовность к их реализации", - сказал Лавров.